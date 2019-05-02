Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского встать на колени перед Домом профсоюзов в Одессе, чтобы извиниться за содеянное его предшественником. По мнению политика, раскол на Украине начался именно в день трагедии.

"Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов - горело будущее Украины", - написал бывший депутат в Facebook.

Журавко отметил, что в тот день погибли более 40 человек. По мнению политика, если Зеленский стремиться к воссоединению Украины, то он должен поехать в четверг, 2 мая, к Дому профсоюзов в Одессе и возложить цветы в память о народе.

"И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником. И, конечно же, начать честное, открытое и всеохватывающее расследование, чтобы найти виновных", - заключил он.

Напомним, что 2 мая 2014 года в результате столкновения активистов "антимайдана" и радикалов Евромайдана был совершён поджог Дома профсоюзов, где укрывались "антимайдановцы".