Помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что маломощное ядерное оружие помогает Соединённым Штатам сдерживать Россию, поэтому уменьшать его применение страна не планирует.

"Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность...Мы пытаемся исключить какой-либо просчет со стороны любого противника, который бы заключался в том, что они могли бы подумать, что имеют какое-то преимущество", - передаёт слова Трахтенберга РИА Новости.

Представитель Пентагона отметил, что США беспокоит позиция России в использовании ядерного оружия. По его словам, РФ ограничивает применение ядреного оружия в рамках военного конфликта в пользу обычного вооружения. Трахтенберг добавил, что они не собираются доводить "эскалацию до самого высокого уровня", чтобы "повысить порог в умах потенциального противника", при этом уменьшать уровень использования ядерного оружия США не планирует.