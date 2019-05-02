Доверенное лицо избранного президента Украины Вадим Галайчук поделился с журналистами, что Владимир Зеленский выбрал новую главу администрации. По его словам, это будет публичная личность.

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента", - передаёт слова Гайчука РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Представитель победителя президентских выборов добавил, что имя человека, выбранного на данную должность, пока разглашаться не будет.

Напомним, что избранный глава государства Владимир Зеленский заявил, что собирается избавляться от старой команды чиновников, назначая новых людей.