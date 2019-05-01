Болтон заявил, что Россия только портит отношения своим вмешательством в дела Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что в Соединённых Штатах будут рассматривать различные шаги противодействия тем странам, которые вмешиваются в дела Венесуэлы и оказывают поддержку Мадуро. По его словам, это их полушарие и другим странам там делать нечего.

"Это наше полушарие, это не то, куда должна вмешиваться Россия. Это ошибка с их стороны. Это не приведет к улучшению отношений. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы иностранные военные покинули Венесуэлу", - передаёт слова Болтона РИА Новости.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Майклом Помпео заявил, что продолжение агрессивных действия в Венесуэле приведёт к негативным последствиям.