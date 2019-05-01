Это из пальца высосанная проблема, - депутат Рады о выдаче российских паспортов

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что упрощённая выдача российских паспортов отдельным жителям Донбасса не самая большая проблема для Украины. По его мнению, многие украинцы просто оказались в безвыходном положении.

"Это из пальца высосанная проблема. Выдача паспортов не является никакой угрозой ни для нас, ни для них. Мы можем спокойно это решить. А выдача паспортов в Венгрии, Румынии и Польши – это, я считаю, большая опасность", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

По словам депутата, Украина сама довела народ до такого состояния, в частности пенсионеров. Рабинович отметил, что для начала надо снять блокаду и дать им понимание, что они могут спокойно получать пенсии, потом уже можно и разговаривать о чём-то.

"В Россию они не должны идти, мы им ничего не даем, и они сидят как в концлагере, не могут выехать. В чем они виноваты? Когда нет другого выхода, они будут искать свое счастье и в России, и везде", - заключил он.