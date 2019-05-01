В США на видео попал устроивший ночной забег медведь

В Соединенных штатах Америки очевидцам удалось снять на видео необычного марафонца. Стремительно мчавшегося медведя запечатлел таксист. Он увидел хищника у кампуса Юнион-колледжа в городе Скенектади.

Автор видео рассказал, что поначалу принял лесного зверя за собаку породы сенбернар. Однако, подъехав поближе, мужчина понял, что "пес" на самом деле является медведем. Очень быстрым медведем.

Мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил диспетчеру службы 911 о госте из леса. Стражи порядка приехали и быстро и прочесали всю территорию, но медведя им обнаружить так и не удалось.



