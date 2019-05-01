Лавров предупредил Помпео, что агрессивные действия в Венесуэле несут последствия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Майклом Помпео обсудил ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Глава министерства предупредил Помпео, что продолжение агрессивных действий принесёт негативные последствия.

"С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права... продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Помпео заявил, что США сделает всё возможное, чтобы защитить лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. По его словам, Соединённые Штаты готовы мгновенно реагировать на любые действия против Гуаидо.