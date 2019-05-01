Тереза Мэй назначила нового министра обороны

Канцелярия премьера Великобритании сообщила, что Тереза Мэй назначила нового главу Министерства обороны Пенни Мордонт. До этого Мордонт занимала должность министра по международному развитию.

"Королева рада одобрить назначение министром обороны Пенни Мордонт. Она также продолжит занимать пост министра по делам женщин и равенства", - передаёт сообщение РИА Новости.

Вместо Мордонт возглавлять Министерство по международному развитию будет Рори Стюарт.

Ранее в среду, 1 мая, премьер Тереза Мэй сняла с должности действующего главу Минобороны Гэвина Уильямсона, потому что произошла утечка служебной информации с заседания Совета национальной безопасности.