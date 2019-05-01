Король Таиланда женился на генерале

В среду, 1 мая, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, провозгласив её будущей королевой. После вступления в законный брак, супруга короля имеет право пользоваться всеми привилегиями монарших особ.

По данным источника, девушка родилась 3 июня 1978 года, работала стюардессой Thai Airways , позже работала на посту главы охраны семьи наследного принца Махи Вачиралонгкорна, - сообщает издание Bangkok Post.

Также королева Сутхида служила в войсках спецназначения при Королевской гвардии, где получила звание генерала.

Рама X вступил на престол в декабре 2016 года после смерти своего отца. Согласно местным традициям, коронация пройдёт в мае 2019 года.