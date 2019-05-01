В Раде не увидели большой разницы между заявлениями Зеленского и Порошенко

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что сейчас заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского почти ничем не отличаются от того, что ранее говорил Порошенко. По его мнению, если Зеленский ничего не поменяет, то в чём смысл голосования.

"Им нужна война, потому что они наживаются на крови. А те, кто придет сейчас с Зеленским, я не знаю, кого он возьмет, если это окажутся те же самые люди, если он ничего не поменяет, зачем нам это надо", - передаёт слова депутата РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Ранее избранный президент Владимир Зеленский отмечал, что первое, что он сделает на посту президента: выстроит диалог с Москвой и урегулирует военный конфликт на Донбассе.