Помпео заявил, что США будет заботиться о безопасности Гуаидо

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты будут делать всё возможное для безопасности лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. По его словам, Гуаидо двигается в верном направлении.

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"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что не будет причинен вред никому из лидеров (Венесуэлы), которые выбирают правильный курс, идут в сторону демократии. Хуан Гуаидо, безусловно, будет в центре этого", - отметил Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

Госсекретарь добавил, что лидер венесуэльской оппозиции готов рисковать собой. По его словам, власти США оперативно отреагируют, если Гуаидо посмеют нанести какой-то вред.