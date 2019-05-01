В Латвии прошел митинг в защиту русского языка

Сегодня, 1 мая, в Латвии состоялся Русский Марш. Около пяти тысяч человек пришли в первомайский праздник, чтобы сказать властям Латвии: «Мы – тоже народ Латвии! Мы имеем право на свой родной язык и свою культуру!».

Итак, Русский марш в Риге состоялся! Главная цель митинга – обратить внимание властей Латвии на дискриминацию русскоязычного нацменьшинства.

К чему призывали митингующие?

Митинг, который организовал Русский союз Латвии, проходил в самом центре города. На марш собралось более пяти тысяч человек. Были выступления евродепутатов Андрея Мамыкина, Мирослава Митрофанова и Татьяны Аркадьевны Жданок.

Напомним, что недавно Конституционный суд Латвии признал законным перевод государственных школ на латышский язык. Все, кто пришел на митинг считают, что данное решение является антиконституционным: оно было принято без учета мнения родителей, учителей, детей, что совершенно недопустимо в демократической европейской стране.

Люди шли с транспарантами на которых было написано: «Мы – тоже народ Латвии! Мы платим налоги, как наши титульные сограждане! Мы требуем, чтобы с нами считались! Мы имеем право на свой родной язык и культуру!».

В своем выступлении лидер РСЛ Татьяна Жданок призвала прийти на акцию протеста 9 мая к Сейму Латвии. По словам Татьяны Аркадьевны, это очень важное мероприятие: будет обсуждение о сносе памятника Освободителям против фашизма ВОВ.

Напомним, что Сейм Латвии отклонил петицию о сохранении данного памятника. Хотя, за его существование было собрано более 23 тысяч подписей!

Итак, марши справедливости в Латвии продолжаются!























