Оползень в Боливии повредил более десятка жилых домов

Сильный оползень повредил порядка 15 домов в одном из районов столицы Боливии Ла-Паса. Власти организуют временный лагерь для пострадавших, сообщил министр обороны страны Хавьер Савалета.

Лагерь находится в нескольких кварталах от места оползня в районе Сопокачи. В нем могут находиться все люди, нуждающиеся в ночлеге. Также они получают там медицинскую помощь и питание.

Информации о погибших, пропавших без вести или получивших травмы в результате ЧП пока нет. В настоящее время сотрудники спасательных служб региона ведут работы на месте происшествия.