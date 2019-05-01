В Киеве планируют лишать гражданства украинцев, получивших российские паспорта

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что жителей Донбасса надо лишать гражданства при получении российского паспорта. По его словам, в Конституции страны сказано, что украинец должен иметь одно гражданство.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, надо аннулировать паспорта Украины и так далее", - отметил Грымчак в эфире телеканала "Пятый".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой системе выдачи россиских паспортов отдельным категориям жителей ДНР и ЛНР. Позже глава государства решил упросить выдачу паспортов РФ отдельным гражданам Украины и ряда иностарнных государств.