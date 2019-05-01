В Белоруссии согласились с назначением нового посла

В среду, 1 мая, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что назначение нового российского посла в Белоруссии - личное решение президента России. По её словам, Минск не возражает.

Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича

"Могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла - мы не против. Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем", - отметила пресс-секретарь ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении на должность нового посла в Белоруссии члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева, сняв с поста Михаила Бабича.