Представители WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу

Международная организация WikiLeaks отреагировала на вынесение суда приговора своему основателю Джулиану Ассанжу на заключение в течение 50-ти недель. Представители организации сомневаются, что слушание будет честным.

"Приговор Джулиану Ассанжу является настолько же шокирующим, насколько и карательным. У нас есть большие опасения по поводу того, сможет ли он получить в Великобритании честные слушания об экстрадиции", - сообщается в Twitter.

Слушание по запросу Соединённых Штатов об экстрадиции основателя WikiLeaks назначено на 2 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 - ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.