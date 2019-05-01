Представители WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу
1 мая 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Международная организация WikiLeaks отреагировала на вынесение суда приговора своему основателю Джулиану Ассанжу на заключение в течение 50-ти недель. Представители организации сомневаются, что слушание будет честным.
"Приговор Джулиану Ассанжу является настолько же шокирующим, насколько и карательным. У нас есть большие опасения по поводу того, сможет ли он получить в Великобритании честные слушания об экстрадиции", - сообщается в Twitter.
Слушание по запросу Соединённых Штатов об экстрадиции основателя WikiLeaks назначено на 2 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 - ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.