В США призвали Зеленского не спешить идти на уступки России

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранному президенту Владимиру Зеленскому не стоит спешить делать уступки России, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе.

"Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", - отметил Волкер изданию "Valasz Online".

Спецпредставитель США добавил, что, если Зеленский откажется от части территорий Украины в пользу России, то он может мгновенно потерять расположение украинского народа, однако подчеркнул, что пока избранный президент действует в правильном направлении.

"Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. И он поддерживает процесс, который уже идет для этого", - добавил Волкер.