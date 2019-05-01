Вальпургиева ночь. Астропсихолог – о празднике плодородия и ведьм

Ночь с 30 апреля на 1 мая во многих европейских странах называют «ночью ведьм». А еще ее зовут Вальпургиевой – в честь святой Вальпурги, которую принято поминать как раз в первый майский день. Чем же так «опасна» эта ночь, и что несет в себе этот майский день?

Спецкор «Аргументов недели» выяснил все тонкости Вальпургиевой ночи и первого майского дня у латвийского астропсихолога, руководителя Тибетской эзотерической школы астрологии Маргариты Андреевской.

«Хочу сразу пояснить, что сегодня, 1 мая, наступил праздник Весны, Солнца, Любви и Плодородия. Посмотрите, что происходит вокруг? Природа пробудилась от зимнего сна: все зеленеет, свежеет, оживает! Во многих странах мира отмечается этот праздник. Если заглянуть в историю, то мы увидим, что славяне праздновали Живин день, кельты отмечали Бельтейн, а у германцев была Вальпургиева ночь. И эта ночь – канун праздника прихода Весны. Почему же так многие люди опасаются этой ночи? Почему она называется Вальпургиева ночь? Немного истории. Жила такая девушка, которую звали Вальпурга. Она была дочерью короля из Западной Саксонии Ричарда. Девочка воспитывалась в монастыре, и, повзрослев, стала монахиней. Так случилось, что служила она монахиней в одном из монастырей в Германии. Она была аббатисой монастыря. Я бы ее назвала монахиня-аристократка. Прославилась она своими добродетелями. Прожила она долго и мирно скончалась. Ее похоронили и забыли о ней до поры: одному епископу пришло в голову построить церковь. Во время строительства была потревожена могила Вальпургии. Видимо, такая беспардонность не особо понравилась Вальпургии, и она явилась епископу. Что он сделал? Мощи монахини решил захоронить в отверстии в скале, откуда вскоре начала вытекать жидкость, которая оказалась целебной. Люди приходили к скале, брали эту жидкость и исцелялись. Кстати, Вальпургию канонизировали. Ее причислили к лику святых. Почему 30 апреля на 1 мая принято считать Вальпургиевой ночью? Просто монахиня родилась 1 мая.

Поверья о шабашах в Вальпургиеву ночь происходит от язычников. Дело в том, чтобы отогнать злых духов и встретить начало Весны и праздник Плодородия, по языческим традициям, принято было жечь ночью костры. Считалось, что это отгоняет злых духов. Кстати, в природе (да и в астрологии) все связано и все предельно четко. 1 мая – праздник Плодородия. Начинается засев! Между прочим, у славян было принято делать предложение девушкам, именно, в мае! Считалось, что самые подходящие дни – с 1 по 13 мая. Все расцветает, землю засевают и т.д. А когда принято было справлять свадьбы? После сбора урожая! Это осень! Тогда природа замирала и готовилась к зиме.

Кстати, у разных народов есть дни, когда они отпугивают злых духов. Например, праздник всех Святых (Хеллоуин). Принято одевать маски, чтобы злые духи не принесли вреда. А вспомните Николая Васильевича Гоголя! И его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там очень четко написано, что дело происходит в Рождество! А есть поверье, что любой святой (религиозный) праздник побуждает разную нечисть действовать. Все просто: испортить праздник. Поэтому и возникали разные традиции, чтобы отогнать эту нечисть.

Конечно, многие люди опасались таких праздников и приписывали им ужасы. Но я бы назвала это обычным коллективным безумием. Это уже зависит от восприятия людей и от знаний. Не стоит опасаться такой ночи. Если страшно, то поставьте свечу и помолитесь. Молитва – сила! И помните, что 1 мая – день Весны и Обновления. Это день Любви. А любовь всегда ведет за собой Счастье! Проведите этот день в радости и любви друг другу! И будете точно счастливы! Я это знаю. Добра, Мира, Благоденствия!»

А что по данному вопросу думает православная церковь?

Священник Отец Николай, Литва: «Церковь не относится положительно к языческим праздникам. Идет Пасхальная неделя! Следует посещать храмы, молиться, исповедоваться и идти на причастие. Не следует обращать внимание на непотребные ночи. И бояться этого не стоит! Силу имеет только Господь! Молитесь и никакая нечисть не сможет навредить вам. Верьте Богу! И оставьте предрассудки. Христос Воскресе».