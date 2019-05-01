В Крыму поражены решением Чешского суда разрешить не пускать россиян в отель

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал решение КС Чехии о разрешении владельцу отеля не пускать в отель гостей, которые письменно не признают принадлежность Крыма к Украине. По его словам, такое решение поражает своей невменяемостью.

В Чехии отелю официально разрешили требовать от постояльцев признания Крыма украинским

"И в Чехии, к сожалению, есть невменяемые люди, занимающие столь деструктивную и неадекватную позицию. Поражает решение суда, которое нарушает и попирает прежде всего права человека и все морально-этические нормы... европейская лживая демократия", - заявил Гемпель РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Чехии не усмотрел в действиях владельца отеля дискриминации граждан, потому что его постояльцы были "заранее предупреждены об условиях заселения".