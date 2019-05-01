Путин подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов ряду иностранных государств
1 мая 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой выдаче российских паспортов отдельным категориям граждан Украины и ряда иностранных государств. Официальный документ размещён на интернет-портале правовой информации.
Согласно документы российское гражданство могут получить коренные жители Крыма, которые выехали за его пределы до марта 2014 года и граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России по тем или иным причинам.
Помимо украинцев получить российский паспорт могут жители Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые проживали на территории РСФСР и имели гражданство СССР.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть возможность упрощения процедуры получения российских паспортов для всех граждан Украины.