Чешский доброволец Алоиз Полак, командующий отрядом в ДНР, назвал два сценария завершения гражданской войны на востоке Украины. По данному вопросу Полак высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил военный, первый вариант предполагает ввод российских армейских соединений в Донбасс и последующий референдум о присоединении региона к РФ. Чтобы был реализован второй сценарий, на украинских выборах должен победить «кто-то новый». Этот политик «даст нам федерацию», заявил Полак в разговоре с чешским изданием Respekt. Затем «состоится референдум, как в Крыму».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир ополченцев ДНР Александр Ходаковский предрек продолжение конфликта в Донбассе при президенте Владимире Зеленском.