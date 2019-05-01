Джулиан Ассанж приговорен к 50 неделям заключения

Днем в среду, 1 мая, стало известно, что Лондонский суд приговорил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения из-за грубого нарушения условий освобождения под залог.

Соответствующую информацию сегодня предоставил портал Sky News, который, однако, пока не привел дополнительных данных.

Отмечается, что ранее отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон не исключил, что Эквадор выдал его сына в обмен на кредит МВФ.

Напомним, основатель WikiLeaks был задержан 11 апреля на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом США о его экстрадиции.