Шествие против ликвидации русских школ состоялось в Риге

В среду, 1 мая, в Риге состоялось массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Оно закончилось митингом в одном из парков города.

Участники акции выкрикивали протестные лозунги и называли реформу "бредом". Вице-чемпион мира по шахматам Алексей Широв, который баллотируется на выборах в ЕП по списку "Русского союза Латвии" заявил, что русскоязычные граждане должны сплотиться и защищать свои права, передает ТАСС.

Сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат ЕП Мирослав Митрофанов отметил, что активисты находятся в самом начале пути. Он добавил, что следует делать последовательные шаги, которые изменят ситуацию.