Почему Александр Лукашенко отменил визит в Латвию?

В мае президент Республики Беларусь должен был с официальным визитом посетить Латвию. Увы, данный визит в мае не состоится, а перенесен на неопределенное время.

Латвийские СМИ активно подхватили эту тему. Даже выдвинули несколько версий: президент Лукашенко не считает нужным встречаться с президентом Латвии, который «отрабатывает» последние дни, не желает злить Москву поездкой в страну НАТО, не хочет общаться с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце, которая тепло отзывалась о шествии латышских легионеров СС.

Где же правда? На данный вопрос ответил евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин специально для «Аргументы Недели». «Нужно за это сказать «спасибо» г-ну Ринкевичу. Наш глава МИД Латвии не сумел организовать этот визит. Латвийская дипломатия показала себя далеко не в лучшем свете. Г-н Ринкевич несколько лет назад открыто заявил о своей сексуальной ориентации и поддержке ЛГБТ-сообщества, а такие «признания», видимо, для г-на Лукашенко неприемлемы. Для Республики Беларусь неприемлемы. Если уже это произошло, то следовало урегулировать ситуацию с приглашением: не посылать, простите, «бумажку» президенту Лукашенко, а достойно пригласить. Ну написал наш глава МИД, что приглашает и что? Так прямо президент Республики Беларусь и «прилетел» в Латвию. Это промах нашей латвийской дипломатии. Что касается версии со спикером Сейма Инарой Мурниеце, то все может быть. К легионерам СС у белорусов не столь теплое отношение. Во время ВОВ много белорусов было уничтожено легионерами СС. И то, что этот факт может быть причиной – вполне понятно. Но можно же было, например, г-же Мурниеце отбыть в командировку во время визита Александра Лукашенко. Республика Беларусь поддерживала Латвию и надо же так суметь «пригласить»! «Пригласить» того, кто позитивно относится к Латвии! Версия о том, чтобы не злить Москву…Я не могу точно сказать, но г-н Лукашенко всегда был и остается тонким политиком. Умным политиком. Он как качели: и с Латвией на позитиве, и с Россией на позитиве. Надо понимать, что Россия всегда найдет общий язык с Республикой Беларусь. Потому, что ближе друга и соседа у России нет».