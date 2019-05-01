В партии Сильвио Берлускони рассказали об операции политика

В среду в партии бывшего итальянского премьер-министра "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони рассказали об операции политика. Ранее в СМИ появились данные о том, что мужчина был доставлен в больницу.



Согласно последней информации, 82-летний Берлускони перенес лапароскопию в связи с непроходимостью тонкого кишечника. В ночь на 29 апреля бывший премьер-министр Италии почувствовал неприятные ощущения в брюшной полости и решил обратиться к врачам, передает RT.

Медики осмотрели политика и заявили, что необходимо провести лапароскопическое обследование, которое позволило выявить заворот подвздошной кишки и воздействовать на него.