США теряют превосходство в космосе из-за России и Китая, признал Пентагон
1 мая 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
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1 мая 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
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"Я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду держать войска в постоянной готовности", - заявил советник Зеленского