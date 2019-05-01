Американским авиакомпаниям запретили летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км

Сегодня стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний на полеты над Венесуэлой на высоте ниже 26 тысяч футов (8 километров).

Подчеркивается, что все операции, которые связаны с авиаперелетами в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов, будут запрещены до тех пор, пока власти не примут дальнейшие решения на этот счет, передает в среду, 1 мая, RT.

Авиационные власти Соединенных Штатов Америки приняли такие меры в связи с "усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью" в Венесуэле, а это напрямую связано с риском для полетов.