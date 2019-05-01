Экс-комбриг ДНР предсказал продолжение войны в Донбассе при президенте Зеленском

При новом президенте Украины Владимире Зеленском вооруженный конфликт в Донбассе продолжится. Такое мнение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

Экс-комбриг написал, что Зеленский «докажет продолжением войны и прежнего политического курса, что от украинского президента мало что зависит в принципе». «Принимая власть из чужих рук - подписываешь контракт на жестких условиях», - добавил Ходаковский.

Военное противостояние в Донбассе между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву силовиками началось весной 2014 года. Ранее сообщалось, что на позициях 93-й бригады армии Украины в районе Авдеевки произошла перестрелка между поспорившими из-за политики военнослужащими.