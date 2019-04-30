Университет в Британии нанял на работу лабрадоров
30 апреля 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Мидлсекского университета на севере Лондона в Великобритании завели пять лабрадоров, которые помогают учащимся преодолеть страх перед экзаменами. Собак официально приняли в штат.
Животные даже получили специальные карточки сотрудников вуза. В них указано, что лабрадоры - помощники преподавателей, чьи обязанности заключаются в улучшении эмоционального состояния студентов.
Экспериментальный метод показал, что с тех пор студенты стали более уравновешенными. Примечательно, что ранее никто в учреждении не мог и предположить, что такого рода практика будет успешной.
Напомним, ранее АН сообщали, что во вторник в столичном аэропорту Домодедово прошла необычная акция: пассажиры смогли пообщаться с собаками, чтобы побороть стресс и поднять себе настроение.