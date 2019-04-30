В Японии состоится церемония в честь нового императора Нарухито

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны. По данным источника, в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.

Утром 1 мая, по местному времени, в "Сосновом зале" императорского дворца в центре Токио состоится торжественная церемония вступления Нарухито на престол. В церемонии примут участие родственники, премьер-министр Синдзо Абэ и высокопоставленные чиновники.

Новому императору будут вручены символы власти - главная государственная и личная императорская печати, и священные регалии - меч, драгоценная яшма и металлическое зеркало. После новый монарх государства выступит с обращением к народу.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 апреля, император Акихито отрёкся от престола.