Встречами Зеленского в Турции заинтересовались на Украине

Вероятную стоимость трехдневного отдыха новоизбранного президента Украины узнали СМИ. Средняя цена за виллу на четверых составляет 15 тысяч долларов в неделю, передают РИА Новости.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, что Зеленский еще не вступил в должность президента, инаугурации еще не было.

«Он человек не бедный. Может быть, не настолько богатый, как Порошенко и другие, но в принципе, он же тоже до того, как участвовать в предвыборной кампании, не бездельничал и руководил серьезными проектами, так что я думаю, в этом случае не имеет смысла говорить о тратах, тем более, что это не из бюджетных денег было», - отметил политолог. Об этом пишет НСН.