Эксперт: военному советнику Зеленского нужно обратиться к психиатру
30 апреля 2019, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Военный советник Владимира Зеленского заявил в интервью изданию «Апостроф» о готовности Киева к неожиданному удару. Апаршин сказал, что до вступления в НАТО Украина еще покажет свой ответ на внешние вызовы.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что советнику новоизбранного президента Украины необходимо обратиться за помощью к психиатру. Эксперт добавил, что Апаршин никогда не возглавлял боевые подразделения, поэтому сказанные им слова- бредятина. Также Олейник отметил, что советник Зеленского делает такие заявления, потому что претендует на пост министра обороны.
Украинская армия продолжает курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО, передает НСН.