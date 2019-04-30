Эксперт: военному советнику Зеленского нужно обратиться к психиатру

Военный советник Владимира Зеленского заявил в интервью изданию «Апостроф» о готовности Киева к неожиданному удару. Апаршин сказал, что до вступления в НАТО Украина еще покажет свой ответ на внешние вызовы.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что советнику новоизбранного президента Украины необходимо обратиться за помощью к психиатру. Эксперт добавил, что Апаршин никогда не возглавлял боевые подразделения, поэтому сказанные им слова- бредятина. Также Олейник отметил, что советник Зеленского делает такие заявления, потому что претендует на пост министра обороны.

Украинская армия продолжает курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО, передает НСН.