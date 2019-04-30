Участница конкурса "Мисс-Франция-2017" Морган Роллан стала жертвой аварии. По данным источника, девушка попала под колёса трактора и погибла.

Инцидент произошёл, когда 22-летняя девушка каталась с другом на велосипеде недалеко от коммуны Вошет в департаменте Луара, - сообщает издание Le Dauphiné libéré.

Как сообщает газета, на дорогу внезапно выехал автомобиль. Морган попыталась избежать столкновения и упала под колёса трактора, который проезжал мимо.

На место происшествия оперативно вызвали машину скорой помощи, но медики не успели помочь девушке. Морган скончалась после того, как её доставили в больницу.