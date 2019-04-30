Зеленский рассказал, как пошутил над сыном Януковича

Во вторник, 30 апреля, избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не извинялся перед бывшим президентов Виктором Януковичем за шутку про его сына. Однако отметил, что сам был против такого юмора.

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"Я не считаю, что за юмор нужно извиняться...Помню, у Януковича было про сына, мы не извинялись", - передаёт слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Новоизбранный президент объяснил, что был изначально против такой шутки, потому что там шла речь не о бизнесе, а о младшем сыне Януковича. По его словам, шутка звучала до гибели Януковича-младшего.

Напомним, Виктор Янукович-младший погиб в марте 2015 года.