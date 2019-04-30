В Европе открыли необычный магазин женского белья. Каждый покупатель может, как говорится, не отходя от кассы, примерить выбранные трусики или лифчик. В чем же "необычность", спросите Вы?

Все дело в том, что примерка происходит на манекене. Однако, отнюдь не на пластиковом изваянии, подобном тем, что красуются в витринах бутиков, а на вполне живом и настоящем - на стройной манекенщице.

Надпись на визитке магазина гласит: "Манекены оживают в ваших руках". И визитка эта - тоже не просто карточка. Данный кусочек бумаги является пригласительным, без которого в магазин не пускают...