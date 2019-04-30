В США призывают венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что военные Венесуэлы должны перейти на сторону оппозиции и поддержать национальную ассамблею.

"Вооружённые милы Венесуэлы должны защищать Конституцию и венесуэльский народ. Они должны стоять перед национальной Ассамблеей и законными институтами против узурпирования демократии", - написал Болтон в Twitter.

Советник отметил, что Соединённые Штаты поддерживают местных жителей.

Ранее сообщалось, что глава МИД Владимир Падрино заявил, что вооружённые силы Венесуэлы продолжают поддерживать легитимную власть в стране и до последнего будут стоять на защите порядка и мира в Республике.