МИД Украины потребовал прекратить открывать пункты выдачи российских паспортов

В МИД Украины выразили протест в связи с открытием пунктов выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в Ростовской области. По мнению ведомства, это нужно "немедленно прекратить".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - сказано на сайте ведомства.

В министерстве потребовали власти России "немедленно прекратить" и "отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства". Они призывают международных партнёров не принимать российские документы, которые будут выданы гражданам Украины.