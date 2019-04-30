Немецкой Ангеле пора завидовать рабыне Изауре

Несколько лет назад внимание всех телезрителей России было приковано к бразильскому телесериалу о рабыне Изауре. Не могу представить себе, сколько горьких слёз пролили б наши сердобольные телезрительницы, если бы автор этой драмы закончил её более современным сюжетом. Например, хозяин Изауры приобрёл бы робот-пылесос.

Тогда работа Изауры в его фазенде стала бы совершенно ненужной. В связи с этим он сократил бы штатную единицу-уборщицу, а Изауру, за ненадобностью, отправил бы в бордель работать проституткой. Более того, если бы у неё уже были дети, то их он, конечно, продал бы с аукциона. Но автор не додумался до таких жутких страстей, несмотря на то, что время рабовладения было, действительно, очень жестоким. Тогда честь, достоинство, самоуважение человека ничего не стоили.

Но с рабством вроде бы давно покончили. Даже в США в 1865 году приняли тринадцатую поправку к конституции, которой запретили рабство. Правда, бывшие рабы ещё долго жили по правилам «Чёрного кодекса», который называли рабством в новой обёртке. Да и не все штаты тогда же ратифицировали эту поправку к конституции. Например, штат Кентукки это сделал только в 1976 году, а штат Миссисипи вообще лишь в 2013 году, таким образом, навсегда покончив с рабством в США.

Но вот совсем недавно, 23 апреля, член союза французских журналистов Оливье Рено поведал нам в программе «Открытый эфир» (ТВ Звезда) о результатах своих исследований новейших достижений цивилизации в Германии. Мы и раньше знали, что в их мире всеобщих свобод и прав человека безработным гражданам платят пособие по безработице. Достаточно только встать на учёт в агентстве по трудоустройству и оно подыщет вам работу. А на период вынужденного простоя вам платят пособие, размеру которого могли бы позавидовать даже некоторые работающие россияне.

Но если за определённый срок не будет подобрана работа, удовлетворяющая потребности человека, то он обязан согласиться на последнее предложение агентства. Иначе его лишают пособия по безработице и медицинской страховки. Казалось бы всё цивилизовано и логично. Но с некоторых пор во многих странах «свободного» мира легализовали проституцию, и она превратилась в обычную работу. Проститутки стали платить налоги, получать страховки и даже создавать свои профсоюзы. В связи с этим, женщин, потерявших работу и не нашедших другой, государство стало обязывать переквалифицироваться в проститутки.

А что? По их законам это такая же работа, как и бухгалтер, продавец или горничная. В случае, если женщина отказывается от столь лестного предложения, её лишают пособия по безработице и медицинской страховки. Более того, если у неё есть дети, то их у неё забирают. И это делается, конечно, исключительно в интересах детей: ведь такая мать уже не может обеспечивать их нормальное существование. Детей быстренько передают в приёмные семьи. Желающих усыновить таких детей в Германии очень много, поэтому это превратилось в настоящий доходный бизнес. Поэтому, по словам Оливье Рено, количество украденных у родителей таким способом детей доходит до 300-400 детишек в день.

Для меня всё это оказалось таким шоком, что я до сих пор сомневаюсь в правильности такой цифры. Но если даже эта цифра фактически на порядок меньше, то всё равно эта ситуация ужасна. А если у этой несчастной женщины ещё есть обязанность гасить проценты по кредитам за дом, машину, да и мало ли за что ещё. Ведь жить в долг - это их нормальный образ жизни. Без способности оплачивать, она лишается всего. Представьте себя, хоть на мгновение, на её месте. Что делать? Или соглашаться на новую должность, которую тебе предоставляет столь заботливое государство и становиться проституткой, или петля на шею. Можно ещё воспользоваться опытом Анны Карениной.

Вот до такой новейшей упаковки рабства додумалось толерантное общество хищного капитализма. Теперь мне понятно, почему Ангела Меркель столь отчаянно держится за своё место: боится стать безработной, завидующей судьбе рабыни Изауры.Такое в Германии уже с 2004 года. И не только в ней. Финляндия и Швеция тоже уже внедрили такие новшества. Франция пока в начале пути, поэтому Оливье Рено и отправился в Германию изучать их опыт.

Что же еще придумает мир капитала для полного расчеловечения общества? Сначала внедрили толерантность, чтобы никто ничем не возмущался. Затем появились однополые браки, отменили понятия «мама, папа», стали отдавать детей в однополые семьи, легализовали наркотики и проституцию. Сделали её обычной специальностью. А куда будут посылать лишних безработных, когда в борделях закончатся вакансии проституток? Могу предположить, что их будут обязывать сдавать на запчасти свои «лишние» органы: почки, лёгкие, печень, или сразу превращаться в пушечное мясо.

И есть ли выход из этого кошмарного наступления цивилизации капитала? Конечно, есть. Например, в Советском Союзе не было и не могло быть безработных, поскольку экономика была плановой. И всегда планировалось соотношение работников и количество рабочих мест. Особенно сейчас, в условиях всеобщей компьютеризации, нет никаких проблем рассчитать сколько и каких специальностей надо сократить и сколько каких рабочих мест надо организовать. А избыток перевести в пенсионеры, не увеличивая, а наоборот уменьшая пенсионный возраст или расширить категории различных льготников. Такое возможно только при плановой социалистической системе. Но Россия сегодня, в которой никогда не было рабства, тоже движется в том же направлении к новейшей системе рабовладения.