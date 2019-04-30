Снизился допустимый уровень осадки кораблей на Панамском канале

Руководство Панамского канала объявило об уменьшении уровня осадки кораблей. Теперь осадка каждого сухогруза не должна превышать 13 метров.

Перевозчикам нужно будет снижать объем груза на своих кораблях. Как следствие- сокращение прибыли канала и транспортных компаний, передает ОТР.

Вице-президент администрации канала по окружающей среде и водным ресурсам Карлос Варгас подчеркнул, что низкий уровень воды в канале установился из-за засушливого периода. В течение пяти месяцев не было дождей. По прогнозам ученых, уровень воды в канале достигнет минимальных отметок, если засушливый климат сохранится ближайшие годы.