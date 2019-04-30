Политолог назвал единственный шанс Украины на выживание в качестве государства

Российский политолог Валерий Коровин обозначил единственный шанс Украины на выживание в качестве государства. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил Коровин, ставший собеседником издания «Украина.ру», соседняя страна сможет сохраниться как государство только в едином геополитическом, цивилизационном и стратегическом пространстве с Большой Россией. По мнению политолога, Украине следует вернуться «в свою родную гавань» вслед за Крымом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский аналитик Глеб Лященко назвал новый закон о государственном языке, принятый Верховной Радой, «мощнейшим катализатором» распада бывшей советской республики.