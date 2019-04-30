Латвия: неподалеку от границы замечены российские военные корабли. Что это значит?

Согласно информации НВС Латвии, 29 апреля в 12 морских милях от территориальных вод балтийского государства были замечены три российских военных корабля.

Данная информация просочилась в СМИ. Власти России и Латвии не дают по данному поводу подробные комментарии.

«Аргументы Недели» удалось получить информацию у экс-министра обороны Латвии Раймонда Бергманиса.

«И что тут необычного? Были замечены и что? Я не вижу особой проблемы. Это происходит довольно часто. Но российские корабли не заходят на территорию Латвии. Надеюсь, что этого не случится. 12 морских миль от территориальных вод Латвии – это не территория Латвии. Они имеют право там быть. Более того, никто в этом случае никого не предупреждает. Вот если планируются учебные действия, то, конечно, об этом ставят в известность другое государство. Я не вижу тут ничего странного. Раньше об этом мало говорили, а с 2012 или 2013 года такая информация сообщается в открытом доступе».

Совсем недавно действующий министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в Национальных вооруженных силах будут проводится плановые и внеплановые проверки, чтобы убедится в их боеспособности.

Приоритетом Минобороны является боеготовность, поэтому армия должна быть полностью боеспособна.

Но главное – ответственность населения Латвии. Оно должно понимать, что безопасность государства превыше всего. Г-н министр призвал народ Латвии не быть эгоистичными, а понимать важность задачи.