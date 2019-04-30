Королева Елизавета II сделала герцогине Кэтрин особый подарок

Сегодня стало известно, что британская королева Елизавета II вручила жене своего внука принца Уильяма особую награду. Герцогиня Кэтрин получила в подарок Большой крест Королевского Викторианского ордена.

Таким образом, 93-летняя Елизавета II подчеркнула свое благосклонное отношение и доверие к супруге внука, передает сегдня издание Hello.

За восемь лет брака с принцем Уильямом Кэтрин заслужила уважение со стороны королевы и именно поэтому стала дамой Большого креста Королевского Викторианского ордена. Известно, что данный орден вручается исключительно по личному распоряжению Ее Величества.