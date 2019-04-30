Власти Венесуэлы заявили, что в стране начался путч

Днем во вторник, 30 апреля, стало известно, что в Венесуэле начался путч. Согласно последней информации, в настоящий момент власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес на своей страничке в социальной сети Twitter заявил сегодня, что переворот пытается осуществить группа военнослужащих, которые связаны с оппозицией страны.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных военных к восстанию с целью свержения действующего президента страны Николаса Мадуро. Оппозиционер утверждает, что армия Венесуэлы встала на его сторону.