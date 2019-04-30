ЦИК Украины: на выборах президента страны победил Владимир Зеленский

Днем во вторник, 30 апреля, ЦИК Украины огласил официальные итоги президентских выборов в стране. Согласно последней информации, победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

Актер и политик набрал 73,22 процента голосов избирателей. Действующий лидер Украины Петр Порошенко получил 24,45 процента голосов, передает ТАСС.

Отметим, что оглашение официальных результатов президентских выборов произошло в последний отведенный по закону страны день для подсчета голосов.

Ранее сегодня в Кремле назвали победу Зеленского очевидной.