Команда Зеленского назвала возможную дату его инаугурации

Инаугурация победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, предположительно, пройдет 28 мая. Представители команды Зеленского отметили, что процесс инаугурации замедляют для того, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную Раду, когда до срока истечения полномочий действующего парламента останется менее полугода.

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня объявила официальные результаты выборов президента Украины. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24,45%.

Второй тур выборов прошел 21 апреля. Но итоги ЦИК объявила только сегодня - это был крайний срок.

Зеленский станет президентом больше, чем через месяц после своей победы. Как отметили его соратники, все это затягивает инаугурацию. В команде команды Зеленского отметили, что процесс замедляют с тем, чтобы новый президент не имел права распустить Верховную Раду - когда до срока истечения полномочий нынешнего парламента останется менее полугода. Но есть и другая трактовка законодательства. По ней полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.