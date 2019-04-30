Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони экстренно госпитализирован в Милане. Итальянского политика, по предварительным данным, доставили в госпиталь с почечной коликой. В 2016 году Берлускони провели операцию по замене сердечного клапана в этой же миланской клинике в Сан-Раффаэле.

Сильвио Берлускони объявил о возвращении в политику

Итальянская пресса отмечает, что недавно 82-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия» проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений.

На сегодняшний день у бывшего премьера были запланированы встреча с кандидатами в Европарламент и пресс-конференция. По словам источников La Repubblica, Берлускони намерен приехать на мероприятие сразу после обследования.