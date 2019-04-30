Во вторник, 30 апреля, стало известно, кто станет новым послом Великобритании на Украине. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники британского Министерства иностранных дел.

Послом Британии на Украине станет Мелинда Симмонс, которая ранее занимала различные посты в Министерстве иностранных дел и Министерстве международного развития, передает РИА "Новости" . Подчеркивается, что она займет высокий пост уже летом текущего года.

Отметим, что Мелинда Симмонс занимала должность главы департамента по Южной Африке в Претории. После этого она была заместителем главы департамента Министерства международного развития по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместителем руководителя департамента гумпомощи в экстренных ситуациях, замглавы департамента по европейскому региону. Позже она стала заместителем директора департамента МИД по конфликтам, а после этого она перешла на работу в Национальный секретариат по безопасности.