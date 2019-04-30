Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге, есть пострадавшие
30 апреля 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
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30 апреля 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
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