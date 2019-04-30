Автомобиль протаранил здание торгового центра в Гамбурге, есть пострадавшие

В центре немецкого Гамбурга автомобиль протаранил здание торгового центра. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося в городе пострадали два человека.

Отмечается, что машина въехала в здание ТЦ, вследствие чего его посетители были экстренно эвакуированы. Как уточняет во вторник, 30 апреля, издание Hamburger Morgenpost , на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также спасатели.

Впоследствии выяснилось, что автомобиль выезжал с территории стоянки и по неустановленной причине разбил стеклянную стену и въехал в галерею. Есть информация о том, что водитель машины является пенсионером.