В Саудовской Аравии прошла массовая казнь людей

СМИ Саудовской Аравии сообщили, что на днях в стране прошла одна из крупных массовых казней за всю историю государства. За один раз было казнено более 30 человек. Одного человека казнили особо жестоким способом через распятие. Такой вид казни применяется только при совершении человеком самых тяжких преступлений.



По большей части среди казнённых были преступники, обвинявшиеся в убийстве сотрудников полиции, а также лица, готовившие террористические акты. Несколько казнённых не достигли совершеннолетия. Один из подростков был убит за распространение призывов к организации протеста посредством социальных сетей. Другой несовершеннолетний парень был приговорен к высшей мере наказания за непосредственное участие в протестах.



По информации от властей страны, все преступники сознались в своих противоправных действиях. Однако несколько человек, по сведениям CNN, не признали своей вины и утверждали на суде, что подвергались пыткам и насилию со стороны полиции.



Несколько лет назад в стране уже проводилась массовая казнь людей, тогда за раз было убито 46 человек. Но население стало активнее выражать протестные настроения после смены руководства Министерства обороны государства.



