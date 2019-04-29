В Индонезии на выборах умерли несколько сотен человек при подсчете голосов

Около трехсот человек, подсчитывающих голоса, умерли в Индонезии на прошедших всеобщих выборах. Причиной трагических случаев стали жуткие условия работы сотрудников местных Центризбиркомов.

Главной причиной гибелей сотрудников индонезийских ЦИК названо переутомление. Подсчет голосов в Индонезии происходит в ручном режиме. Как правило, люди работают в условиях сильной жары.

Как сообщают местные СМИ, при подсчете голосов от переутомления умерли 295 человек. Еще более двух тысяч жаловались на общее недомогание.